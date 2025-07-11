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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Аресты в Армении продолжаются

10:12 828

Арестован директор армянской сети «Ташир пицца» Вагинак Казарян. Об этом сообщил в соцсети активист Месроп Есаян.

По его данным, суд вынес решение поздно ночью. Казарян арестован на один месяц.

Вагинак Казарян

Ранее в рамках проверок была приостановлена работа 12 из 32 заведений сети. По данным инспекционного органа, нарушения были выявлены во всех точках, но основания для закрытия были установлены в отношении 12 из них. Некоторые заведения уже возобновили работу.

Проверки начались почти одновременно с арестом владельца «Ташир Груп» Самвела Карапетяна, задержанного 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. 

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