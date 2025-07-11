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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Хуситы перегруппировались и снова бьют

10:21 510

Перемирие, заключенное в мае между США и хуситами при посредничестве Омана, позволило йеменским повстанцам «Ансар Аллах» перегруппироваться и подготовиться к новым агрессивным атакам на суда в Красном море.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов по морской безопасности.

По словам главы аналитического отдела EOS Risk Group Мартина Келли, нападения стали «гораздо более агрессивными» благодаря пополнению арсенала — в частности, противокорабельных ракет и морских беспилотников. Представитель Ambrey Роберт Питерс отметил, что отсутствие американских военных в регионе дало хуситам «полную свободу действий».

Ранее хуситы атаковали сухогруз Magic Seas, следовавший из Китая в Турцию, с помощью беспилотников и ракет. Нападения возобновились после срыва перемирия в марте, а с ноября 2023 года хуситы нанесли удары по десяткам гражданских судов, потопив два и захватив одно.

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