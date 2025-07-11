Хуситы перегруппировались и снова бьют

Перемирие, заключенное в мае между США и хуситами при посредничестве Омана, позволило йеменским повстанцам «Ансар Аллах» перегруппироваться и подготовиться к новым агрессивным атакам на суда в Красном море.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов по морской безопасности.