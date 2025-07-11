Боевики расстреляли пассажиров автобуса в Пакистане

Вооруженные люди убили девять пассажиров автобуса в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает Arab News.

Инцидент случился в районе Зхоб. По данным представителей военизированного формирования «Левис», нападавшие остановили два автобуса, проверили у пассажиров удостоверения личности и увезли девять человек в неизвестном направлении. Позже их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в горной местности.

Ответственность за атаку пока никто не взял.

Как сообщил офицер полиции округа Зхоб Ясин Мандохаил, тела погибших доставили в больницу города Рахни для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По словам официального представителя правительства Белуджистана Шахида Ринда, силы безопасности оперативно отреагировали на сообщение о нападении, однако злоумышленникам удалось скрыться, воспользовавшись темнотой. В регионе развернута масштабная поисковая операция.