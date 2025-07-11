В Армении российский солдат выстрелил себе в голову

В четверг, 10 июля, в медицинский центр города Гюмри был доставлен мужчина с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает портал Factor.am.

Пострадавшему была проведена срочная операция, в настоящее время он находится в реанимации в состоянии комы. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

По предварительной информации, раненым является военнослужащий 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении. Установлено, что это гражданин России Алексей Г. (2002 года рождения).

По предварительной версии, военнослужащий получил ранение в результате попытки самоубийства. Обстоятельства происшествия уточняются.