USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

В Армении российский солдат выстрелил себе в голову

10:31 903

В четверг, 10 июля, в медицинский центр города Гюмри был доставлен мужчина с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает портал Factor.am.

Пострадавшему была проведена срочная операция, в настоящее время он находится в реанимации в состоянии комы. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

По предварительной информации, раненым является военнослужащий 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении. Установлено, что это гражданин России Алексей Г. (2002 года рождения).

По предварительной версии, военнослужащий получил ранение в результате попытки самоубийства. Обстоятельства происшествия уточняются.

Суд Екатеринбурга оставил под стражей еще одного азербайджанца
Суд Екатеринбурга оставил под стражей еще одного азербайджанца
11:29 14
Лавров обещает «большие сюрпризы»
Лавров обещает «большие сюрпризы»
11:15 489
Исторический день для Турции
Исторический день для Турции видео
10:51 1175
США в поддержку Алиева и Пашиняна
США в поддержку Алиева и Пашиняна
00:34 8082
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам все еще актуально
10 июля 2025, 16:24 10268
Трамп анонсировал важное заявление по России
Трамп анонсировал важное заявление по России
07:59 5776
И снова взрывы в ночном небе
И снова взрывы в ночном небе объектив haqqin.az
02:50 6753
Трамп срочно передаст Украине оружие
Трамп срочно передаст Украине оружие
01:52 6185
Россельхознадзор как инструмент давления Кремля: ограничен импорт азербайджанских и армянских товаров
Россельхознадзор как инструмент давления Кремля: ограничен импорт азербайджанских и армянских товаров
10 июля 2025, 21:23 8108
Армяне довольны встречей в Абу-Даби
Армяне довольны встречей в Абу-Даби
10 июля 2025, 23:28 7806
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ все еще актуально
10 июля 2025, 16:00 8101

ЭТО ВАЖНО

Суд Екатеринбурга оставил под стражей еще одного азербайджанца
Суд Екатеринбурга оставил под стражей еще одного азербайджанца
11:29 14
Лавров обещает «большие сюрпризы»
Лавров обещает «большие сюрпризы»
11:15 489
Исторический день для Турции
Исторический день для Турции видео
10:51 1175
США в поддержку Алиева и Пашиняна
США в поддержку Алиева и Пашиняна
00:34 8082
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам
Армения хочет отдать Зангезурский коридор американцам все еще актуально
10 июля 2025, 16:24 10268
Трамп анонсировал важное заявление по России
Трамп анонсировал важное заявление по России
07:59 5776
И снова взрывы в ночном небе
И снова взрывы в ночном небе объектив haqqin.az
02:50 6753
Трамп срочно передаст Украине оружие
Трамп срочно передаст Украине оружие
01:52 6185
Россельхознадзор как инструмент давления Кремля: ограничен импорт азербайджанских и армянских товаров
Россельхознадзор как инструмент давления Кремля: ограничен импорт азербайджанских и армянских товаров
10 июля 2025, 21:23 8108
Армяне довольны встречей в Абу-Даби
Армяне довольны встречей в Абу-Даби
10 июля 2025, 23:28 7806
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ
Аналитик Киракосян: Россия будет искать другие пути, чтобы не потерять Южный Кавказ все еще актуально
10 июля 2025, 16:00 8101
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться