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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

США хотят обогнать Россию и Китай в производстве дронов

10:39 401

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере.

Об этом сообщил Fox News, в распоряжении которого оказались несколько служебных записок Хегсета.

Отмечается, что он снял ряд бюрократических сложностей и отменил ограничения, которые, по его мнению, мешали инновациям. Согласно источнику, впервые офицеры в звании полковника и капитана смогут самостоятельно закупать и испытывать беспилотники, в том числе созданные при помощи 3D-печати. Кроме того, они смогут оперативно и без лишних проверок приступать к их применению.

Пентагон признает, что у «противников Америки есть фора в области малых беспилотных летательных систем», но Хегсет рассчитывает, что США выбьются в лидеры к концу 2027 года.

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