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ЕС разрабатывает «плавающий» потолок цен на российскую нефть

10:51 300

Еврокомиссия предложит ввести «плавающий» потолок цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Действующий потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Из-за падения цен на нефть в Евросоюзе решили снизить потолок до 45 долларов. При этом во время войны Израиля и Ирана стоимость нефть кратковременно поднималась почти до 80 долларов за баррель, после чего снова упала до уровня 60 долларов.

Точная формула пока не раскрывается, но стартовым уровнем может стать сумма немного выше $45.

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