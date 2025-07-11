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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Исторический день для Турции

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10:51 1185

Сегодня, 11 июля, в иракском городе Сулеймания начнется процесс разоружения группы боевиков Рабочей партии Курдистана (PПK), сообщают турецкие СМИ.

По их данным, в регион прибыла делегация политиков и общественных деятелей, в числе которых представители Партии народного равенства и демократии (DEM). Делегация будет наблюдать за этапом сдачи оружия, который пройдет в секретном месте на территории Сулеймании.

Ожидается, что 20–30 бойцов PПK добровольно сложат оружие и покинут регион. Вместе с ними оружие сложат и лица из руководства PПK и Союза общин Курдистана.

Этот шаг рассматривается как часть более широкой инициативы «Турция без терроризма», озвученной в октябре 2024 года лидером Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели и поддержанной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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