Россия ударила по Харькову

Российские военные в ночь на 11 июля атаковали беспилотниками Харьков, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.
По его словам, удар был нанесен по Салтовскому району города.
Девять человек пострадали в результате ночных российских ударов по Харькову pic.twitter.com/EbizrqASIw— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 11, 2025
Повреждены несколько зданий, в частности, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, «взрывами задело роддом», медицинское учреждение эвакуируют.
По данным Синегубова, пострадали девять человек. Один из пострадавших получил ранение, у остальных острая реакция на стресс.