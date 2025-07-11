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О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Россия ударила по Харькову

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10:56 505

Российские военные в ночь на 11 июля атаковали беспилотниками Харьков, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, удар был нанесен по Салтовскому району города.

Повреждены несколько зданий, в частности, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, «взрывами задело роддом», медицинское учреждение эвакуируют.

По данным Синегубова, пострадали девять человек. Один из пострадавших получил ранение, у остальных острая реакция на стресс.

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