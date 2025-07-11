Россия ударила по Харькову

По его словам, удар был нанесен по Салтовскому району города.

Девять человек пострадали в результате ночных российских ударов по Харькову pic.twitter.com/EbizrqASIw

Повреждены несколько зданий, в частности, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, «взрывами задело роддом», медицинское учреждение эвакуируют.

По данным Синегубова, пострадали девять человек. Один из пострадавших получил ранение, у остальных острая реакция на стресс.