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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Лавров обещает «большие сюрпризы»

11:15 516

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре не стал пояснять слова госсекретаря США Марко Рубио о «новом подходе» России по Украине, отметив, что «есть вещи, которые не комментируются», передает РБК.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: так я вам и скажу, ждите больших сюрпризов», — заявил министр.

Рубио накануне сообщил, что Москва озвучила новые предложения по Украине на переговорах на полях саммита АСЕАН. Суть плана госсекретарь не раскрыл, но сказал, что обсуждалась дорожная карта урегулирования между Россией и Украиной.

Журналисты попросили Лаврова уточнить, в чем состоят «новые подходы» и какая из сторон их предложила. «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», — ответил министр. Как сообщили в Кремле, Путин в ответ на призыв Трампа к скорейшему прекращению войны заявил, что Россия не откажется от своих целей.

Американский президент заявил о готовящемся «сюрпризе» для России ранее на этой неделе, отвечая на вопрос о готовности ужесточить санкции из-за продолжающихся боев. Сенат США вскоре должен рассмотреть проект от республиканца Линдси Грэма, который предложил торговые тарифы в 500% против торговых партнеров Москвы. Трамп отметил, что окончательное решение о санкциях остается за ним и пообещал в понедельник, 14 июля, сделать «важное заявление» о России.

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