Белый дом показал Трампа-Супермена

Белый дом опубликовал в X картинку, на которой изображен президент США Дональд Трамп в сине-красном костюме Супермена.
Картинка сгенерирована с помощью нейросетей. На изображении Трамп представлен в образе супергероя с большой буквой S на груди и подписью Superman.
«Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», - говорится в публикации.
В мае Трамп уже опубликовал в Truth Social изображение, на котором он представлен в образе Папы Римского.
THE SYMBOL OF HOPE.— The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025
TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.
SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq