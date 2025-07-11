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О чем договорились Алиев и Пашинян

Белый дом показал Трампа-Супермена

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11:15 236

Белый дом опубликовал в X картинку, на которой изображен президент США Дональд Трамп в сине-красном костюме Супермена.

Картинка сгенерирована с помощью нейросетей. На изображении Трамп представлен в образе супергероя с большой буквой S на груди и подписью Superman.

«Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», - говорится в публикации.

В мае Трамп уже опубликовал в Truth Social изображение, на котором он представлен в образе Папы Римского.

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