Белый дом показал Трампа-Супермена

Белый дом опубликовал в X картинку, на которой изображен президент США Дональд Трамп в сине-красном костюме Супермена.

Картинка сгенерирована с помощью нейросетей. На изображении Трамп представлен в образе супергероя с большой буквой S на груди и подписью Superman.

«Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», - говорится в публикации.

В мае Трамп уже опубликовал в Truth Social изображение, на котором он представлен в образе Папы Римского.