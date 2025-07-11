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О чем договорились Алиев и Пашинян

Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли

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Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
11:16 349

Два грузовых судна под флагом Либерии — Eternity C и Magic Seas — были потоплены силами хуситов с помощью морских беспилотников, гранатометов и небольших лодок. По меньшей мере четыре члена экипажа погибли. Еще девятнадцать пропали без вести. Часть экипажа, вероятно, взяты в заложники.

Как-то у Трампа с миротворческими усилиями откровенно не ладится. И не то, чтобы их нет, Белый дом нам регулярно об успехах в достижении мира то там, то там сообщает – но все они остаются на официальном аккаунте президента США, а еще в его экстравагантной социальной сети со смешным либеральным названием, созвучным с его именем - Truth Social.

США вышли из конфликта, а не закончили его. И остальным сейчас приходится за это отдуваться

Яркий тому пример – последние акции хуситов, о которых Трамп всего несколько недель говорил: «Они сказали: пожалуйста, не бомбите нас больше, и мы не будем атаковать ваши корабли. Они просто не хотят воевать. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли», уверяя всех, что достиг с ними соглашения о прекращении огня, с тем, чтобы «восстановить свободу судоходства в Красном море».

Итог этих миротворческих усилий – цены на нефть в минувшую среду снова подскочили, страховые премии на транссуэцкие рейсы выросли, а хуситы стали действовать предельно жестко и цинично. Вот, к примеру, как выглядела картина нападения на Eternity C в минувший понедельник: первым залпом морские беспилотники и ракеты повредили судно и уничтожили спасательные шлюпки; после второго залпа, нанесенного спустя несколько часов, судно стало тонуть, 21 филлипинский моряк, россиянин-судовой электрик и три охранника прыгнули за борт.

При этом хуситы оставались рядом с поврежденным балкером до рассвета среды, и исчезли лишь тогда, когда к месту катастрофы прибыли военные спасатели. В результате их нападения четверо членов экипажа погибло, шестеро спасены и по меньшей мере 15 пропали без вести.

«Четыре смерти на Eternity C станут первыми гибелью экипажей в результате забастовки на судах в Красном море с июня 2024 года», — сообщил Lloyd's List один из страховщиков. «Самое жестокое нападение на сегодняшний день, вопиющее пренебрежение к человеческой жизни», - так охарактеризовало эту атаку посольство США в Йемене.

Как-то у Трампа с миротворческими усилиями откровенно не ладится

Почему-то забыв добавить, что, помимо прочего, это еще и грубое нарушение хуситами договоренностей с Трампом. Хотя здесь – как сказать и с какой стороны посмотреть. Те, кто буквально с лупой в руках изучали то, что Трамп там с хуситами, при посредничестве Омана, назаключал. Если все всё правильно поняли Трампа -  речь шла только о том, что хуситы не будут нападать только на американское корабли и суда под американским флагом.

И как бы не пыталась американская администрация заявить об обратном, о том, что соглашение касается вообще всех и «в будущем ни одна из сторон не будет наносить удары по другой стороне, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и беспрепятственный поток международного коммерческого судоходства» - повседневная реальность как обычно расходится с реальностью, существующей в голове американского президента.

Поэтому никакого серьезного соглашения с хуситами, которое могло бы оказать благотворное влияние на безопасность коммерческого судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе – как не было, так и нет. Есть сепаратная сделка Трампа с хуситами, касающаяся только американцев. Иными словами - США вышли из конфликта, а не закончили его. И остальным сейчас приходится за это отдуваться.

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