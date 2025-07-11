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За убийством полковника СБУ стоит Россия?

11:35 1736

Полковник Иван Воронич, убитый 10 июля в Киеве, мог стать целью российской спецоперации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников, подтвердивших его личность.

Воронич служил в Центре спецопераций «Альфа» СБУ и с 2014 года активно участвовал в операциях против РФ. Его подразделение играло ключевую роль в действиях на «серой зоне», в том числе во внезапном рейде на Курскую область России летом 2024 года. Ранее бойцы этого же отдела ликвидировали Арсена Павлова («Моторолу»), а также получали техническую поддержку от ЦРУ.

Расследование продолжается. Хотя официально СБУ не выдвигает версий, экс-глава ведомства Иван Баканов допустил, что речь может идти не о бытовом конфликте, а о «публичной казни» со стороны российских спецслужб.

На пророссийских платформах убийство Воронича прокомментировали с одобрением. NYT отмечает: если за покушением действительно стоит РФ, это станет редким успешным актом тайной ликвидации с начала полномасштабной войны.

Убийство произошло на парковке жилого дома в Голосеевском районе Киева. Неизвестный пять раз выстрелил в Воронича. Подозреваемый пока не задержан.

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