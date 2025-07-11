Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай

Иран получит от Китая зенитно-ракетные комплексы HQ-9 и ракеты «земля-воздух» китайского производства по нефтяному бартеру для ускоренного восстановления сил ПВО, серьезно пострадавших в результате израильских налетов в июне. Разочарование Тегерана в реакции России на израильские и американские атаки иранских объектов столь велико, что там уже зазвучали слова о «предательстве». Что, в общем-то, не имеет отношения к политическим реалиям, поскольку не существует ни одного документа, в котором Москва брала бы на себя обязанность помогать Ирану в отражении внешней агрессии.

Но, как обычно, в политике важны не слова – важны действия. И то, что Тегеран, разочаровавшись в военно-техническом сотрудничестве, ВТС, с Россией, обратился к Пекину за зенитно-ракетными комплексами HQ-9, в переводе – «Красное знамя», лишь продолжение недавно начавшейся истории о том, как Тегеран после 12-дневной войны решительно отказывается от российского оружия. В 2015 году иранская сторона заявила о готовности приобрести 150 экземпляров китайского тактического истребителя-перехватчика, тактический истребитель-перехватчик J-10C, «Чэнду» поколения 4++. Который, если кому интересно, был разработан на основе документации, которую в 1987 году израильский концерн IAI, Israel Aerospace Industries, передал китайской корпорации авиационной промышленности «Ченду», Chengdu Aircraft Industry (Group) Corporation. Коллаборация израильских и китайских конструкторов и инженеров оказалась необычайно удачной. J-10C сегодня значительно превосходит американский F-16C Block 60, обогнал он и японский многоцелевой истребитель F-2A/B. Конкурировать с ним, и то лишь частично, могут только истребители Rafale, МИГ-35 и EF-2000 Typhoon с новой БРЛС Captor-E, но предсказуемо, что цена китайской машины оказалось примерно на 30-40% ниже его западных «родственников», а потому его с радостью закупили в Египте и Пакистане, и переговоры о его продаже ведутся еще с тремя странами Юго-Восточной Азии.

Естественно, что Тегеран очень хотел приобрести это «летающее чудо» у Пекина, но стороны не сошлись в цене: Пекин настаивал на оплате в иностранной валюте, в то время как Тегеран, испытывая ее дефицит, предлагал бартерный расчет нефтью и газом. Кроме того, действовало оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана. В 2020 году эти ограничения были сняты и переговоры возобновились. Масштаб сделки снизился до 36 самолетов, но стороны вновь не смогли согласовать оплату. Спасибо Дональду Трампу, который с 24 июня 2025 года разрешил Китаю официально покупать нефть из Ирана без угрозы введения санкций, что серьезно повысило шансы на заключение между Тегераном и Пекином этого контракта. Теперь стоит вернуться к истории с «Красным знаменем», то есть к HQ-9. На данный момент на вооружении иранской ПВО состоят российские комплексы ПВО С-300ПМУ-2, «Фаворит» и «Тор-М1», «латная рукавица», системы местного производства, такие как Khordad, Bavar 373 и Arman, а также HQ-2 — китайские копии старых советских ЗРК С-75М, HQ-7 — копии французского ЗРК Crotale. Если не вдаваться в технические подробности, а характеризовать весь этот «ПВО-зоопарак» одним словом, то подходит только одно – «старье».