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Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай

продолжение главной темы
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
11:45 3251

Иран получит от Китая зенитно-ракетные комплексы HQ-9 и ракеты «земля-воздух» китайского производства по нефтяному бартеру для ускоренного восстановления сил ПВО, серьезно пострадавших в результате израильских налетов в июне.

Разочарование Тегерана в реакции России на израильские и американские атаки иранских объектов столь велико, что там уже зазвучали слова о «предательстве». Что, в общем-то, не имеет отношения к политическим реалиям, поскольку не существует ни одного документа, в котором Москва брала бы на себя обязанность помогать Ирану в отражении внешней агрессии.

Срочная продажа Ирану Китаем ЗРК HQ-9 выглядит сомнительной. Прежде всего потому, что такое оружие в супермаркете не покупают, а если и продают, то только экспортный вариант, с облегченными характеристиками и без ряда «хитрушек», которые могут попасть в чужие руки

Но, как обычно, в политике важны не слова – важны действия. И то, что Тегеран, разочаровавшись в военно-техническом сотрудничестве, ВТС, с Россией, обратился к Пекину за зенитно-ракетными комплексами HQ-9, в переводе – «Красное знамя», лишь продолжение недавно начавшейся истории о том, как Тегеран после 12-дневной войны решительно отказывается от российского оружия.

В 2015 году иранская сторона заявила о готовности приобрести 150 экземпляров китайского тактического истребителя-перехватчика, тактический истребитель-перехватчик J-10C, «Чэнду» поколения 4++. Который, если кому интересно, был разработан на основе документации, которую в 1987 году израильский концерн IAI, Israel Aerospace Industries, передал китайской корпорации авиационной промышленности «Ченду», Chengdu Aircraft Industry (Group) Corporation.

Коллаборация израильских и китайских конструкторов и инженеров оказалась необычайно удачной. J-10C сегодня значительно превосходит американский F-16C Block 60, обогнал он и японский многоцелевой истребитель F-2A/B. Конкурировать с ним, и то лишь частично, могут только истребители Rafale, МИГ-35 и EF-2000 Typhoon с новой БРЛС Captor-E, но предсказуемо, что цена китайской машины оказалось примерно на 30-40% ниже его западных «родственников», а потому его с радостью закупили в Египте и Пакистане, и переговоры о его продаже ведутся еще с тремя странами Юго-Восточной Азии.

В 2015 году иранская сторона заявила о готовности приобрести 150 экземпляров китайского тактического истребителя-перехватчика, тактический истребитель-перехватчик J-10C, «Чэнду» поколения 4++

Естественно, что Тегеран очень хотел приобрести это «летающее чудо» у Пекина, но стороны не сошлись в цене: Пекин настаивал на оплате в иностранной валюте, в то время как Тегеран, испытывая ее дефицит, предлагал бартерный расчет нефтью и газом. Кроме того, действовало оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана. В 2020 году эти ограничения были сняты и переговоры возобновились. Масштаб сделки снизился до 36 самолетов, но стороны вновь не смогли согласовать оплату.

Спасибо Дональду Трампу, который с 24 июня 2025 года разрешил Китаю официально покупать нефть из Ирана без угрозы введения санкций, что серьезно повысило шансы на заключение между Тегераном и Пекином этого контракта.

Теперь стоит вернуться к истории с «Красным знаменем», то есть к HQ-9. На данный момент на вооружении иранской ПВО состоят российские комплексы ПВО С-300ПМУ-2, «Фаворит» и «Тор-М1», «латная рукавица», системы местного производства, такие как Khordad, Bavar 373 и Arman, а также HQ-2 — китайские копии старых советских ЗРК С-75М, HQ-7 — копии французского ЗРК Crotale. Если не вдаваться в технические подробности, а характеризовать весь этот «ПВО-зоопарак» одним словом, то подходит только одно – «старье».

То, что Тегеран решил переориентироваться с российской на китайскую военную технику, вполне очевидно. Но реально он сможет ее получить еще не скоро

Отсталое и не способное закрыть небо для современной авиации поколения 4++. Что продемонстрировал и ход 12-дневной войны, и несколько ранее, краткосрочный как весенняя гроза, индо-пакистанский инцидент.

Срочная продажа Ирану Китаем ЗРК HQ-9 выглядит сомнительной. Прежде всего потому, что такое оружие в супермаркете не покупают, а если и продают, то только экспортный вариант, с облегченными характеристиками и без ряда «хитрушек», которые могут попасть в чужие руки.

Есть ли у Китая необходимое количество образцов в экспортном исполнении? Китайцы приступают к массовому исполнению такой техники только при наличии гарантированного заказа и после произведенной предоплаты. Ирану этих комплексов требуется не менее нескольких десятков, а это значит, что их еще нужно произвести. Затем – перевести на персидский техническую документацию и подготовить иранский персонал, способный обслуживать и применять эти ЗРК. Процесс не быстрый, но по-иному никак.

Поэтому не стоит драматизировать ситуацию. Между намерением купить у Китая эти ЗРК и их реальной поставкой может пройти и год, и два. То, что Тегеран решил переориентироваться с российской на китайскую военную технику, вполне очевидно. Но реально он сможет ее получить еще не скоро.

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