Медиатур для журналистов от AZAL

По случаю 150-летия Национальной прессы Азербайджана ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) организовало медиатур в турецкие города Адана и Мерсин для представителей средств массовой информации.

Как сообщает сотрудник haqqin.az, участвующий в медиатуре, поездка началась10 июля и продлится три дня. В рамках медиатура будут проведены семинары для журналистов, его участникам представят информацию о структуре AZAL, особенностях работы авиакомпании, туристической журналистике.

С 15 июня AZAL выполняет регулярные рейсы в Международный аэропорт Чукурова, расположенный недалеко от городов Адана и Мерсин. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Расширение географии полетов в направлении Турции призвано способствовать дальнейшему укреплению авиасообщения, а также развитию туристических, экономических и культурных связей между двумя братскими странами.

Новый маршрут предоставит пассажирам более удобные возможности для путешествий в крупные города, такие как Адана и Мерсин, а также в прилегающие регионы.