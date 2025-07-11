У Америки новый военный атташе в Армении

Министр обороны Армении Сурен Папикян 11 июля принял чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Армения Кристину Квин и новоназначенного военного атташе полковника Мэтью Кроу, сообщает Минобороны Армении.
В информации отмечается, что Сурен Папикян поздравил полковника Мэтью Кроу с назначением и пожелал ему плодотворной деятельности.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся хода и перспектив развития сотрудничества между Республикой Армения и Соединенными Штатами в сфере обороны. Американская сторона выразила готовность и впредь поддерживать проводимые в Армении оборонные реформы. Были также обсуждены вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.