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О чем договорились Алиев и Пашинян

У Америки новый военный атташе в Армении

12:08 688

Министр обороны Армении Сурен Папикян 11 июля принял чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Армения Кристину Квин и новоназначенного военного атташе полковника Мэтью Кроу, сообщает Минобороны Армении.

В информации отмечается, что Сурен Папикян поздравил полковника Мэтью Кроу с назначением и пожелал ему плодотворной деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся хода и перспектив развития сотрудничества между Республикой Армения и Соединенными Штатами в сфере обороны. Американская сторона выразила готовность и впредь поддерживать проводимые в Армении оборонные реформы. Были также обсуждены вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.

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