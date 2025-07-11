Кочарян подал новый иск против Симоняна

Кочарян требует от Симоняна опровергнуть опубликованные ложные сведения, «порочащие честь и достоинство, и принести извинения».

По утверждению экс-президента, размещенная информация носит ложный и безосновательный характер, нанося ущерб его чести, достоинству и деловой репутации. Он настаивает, чтобы Симонян разместил извинения и опровержение как в Telegram, так и на своей странице в Facebook. В случае удовлетворения иска спикер должен будет опубликовать следующий текст: «Ранее с моей стороны в адрес экс-президента Роберта Кочаряна были озвучены оскорбительные выражения, которыми я преследовал цель запятнать его честь и достоинство. Я сожалею об этом и приношу извинения».

Это уже второй иск, поданный Робертом Кочаряном против Алена Симоняна за последний месяц.

14 июня Кочарян подал аналогичный иск против премьер-министра Никола Пашиняна и Алена Симоняна, требуя от них публичных извинений и компенсации за причиненный моральный ущерб. От Пашиняна он требует 6 млн драмов (около $15 тыс.), от Симоняна — 9 млн драмов (примерно $23,7 тыс.) в качестве компенсации.