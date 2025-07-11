Хомейни и Роухани хотят светский Иран

После 12-дневной войны с Израилем Исламская Республика Иран понесла серьезные экономические потери. По данным западных аналитиков, ущерб составил от 24 до 35 миллиардов долларов, что эквивалентно 6-9 процентам ВВП страны. В отличие от Израиля, чей ущерб оценивается экспертами в пределах 11 миллиардов долларов, Иран вступил в вооруженный конфликт, находясь уже в условиях тяжелейшего финансово-энергетического кризиса. Движется ли Иран к экономическому обрушению, сопоставимому с распадом Советского Союза в начале 1990-х годов прошлого века? С этим и другими вопросами haqqin.az обратился к известному иранскому экономисту, профессору Американской школы экономики в Париже Хасану Мансуру.

- Западные аналитики, включая Андреаса Крига, утверждают, что экономика Ирана вошла в фазу неуправляемого падения. Согласны ли Вы с этим мнением? - Да, в целом согласен. Но стоит понимать, что упадок иранской экономики начался задолго до текущего конфликта, а именно с момента провозглашения Исламской революции в 1979 году. За 46 лет существования режима Велаят-э-Факих национальная экономика так и не смогла выйти из затяжного кризиса. Последний раз Иран демонстрировал устойчивую экономическую динамику в период с 1963 по 1976 год, когда ежегодные темпы роста составляли около 11,5 процента — это называли тогда «иранским экономическим чудом». В тот период доход на душу населения вырос в четыре раза, что дало мощный импульс развитию. Однако исламская революция перечеркнула эти достижения. Финансовые и технические ресурсы были разграблены, ведущие промышленные предприятия переданы в руки некомпетентных лиц, не имевших ни знаний, ни понимания основ предпринимательства, а такие ключевые институции, как Центральный банк, планово-бюджетное управление и Счетная палата, были узурпированы самозваными «экспертами». Фактически их деятельность свелась к систематическому ограблению страны под видом государственной политики. В ходе революции были сожжены и разграблены заводы таких мировых брендов, как General Electric и BWV. На фоне этого происходило разрушение энергетической системы и дезорганизация социальной структуры. Сегодняшняя экономика Ирана работает лишь на 25 процентов от своего потенциального уровня. За последние 20 лет наблюдается устойчивый отток капитала. По данным Центрального банка Ирана, в прошлом году он составил 17 миллиардов, а по неофициальным оценкам, — до 70 миллиардов долларов. Страна испытывает острую нехватку бензина, газа, электричества и воды. Кроме того, нарастает экологический кризис — смог регулярно парализует работу школ и университетов в крупнейших городах. До начала войны в стране проживало около миллиона сверхбогатых людей, но при этом 60–70 миллионов, то есть подавляющее большинство населения, находилось за чертой бедности. - Насколько серьезным оказался ущерб от израильских ударов? - Потери весьма ощутимы. Были уничтожены десятки объектов военной и административной инфраструктуры, стоимость которых оценивается в сотни миллиардов долларов. Это резко ухудшит финансовую ситуацию. Годовая инфляция в Иране сегодня официально составляет 35 процентов, а в сфере продовольствия и напитков — до 80 процентов. Обострение экономического кризиса неизбежно.

- Существует ли реальный сценарий спасения экономики ИРИ от коллапса? - Я участвовал в трех международных конференциях, посвященных инвестициям в Иран. По оценке ведущих экономистов, для стабилизации экономики в нее потребуется вложить не менее 3 триллионов (!!) долларов. Без этого большинство ключевых отраслей окажутся в состоянии банкротства. Только модернизация нефтяного сектора требует около 500 миллиардов, а газовая отрасль — еще 200 миллиардов долларов. Крупные инвестиции и современные технологии могли бы поступать из-за рубежа и из развитых экономик. Скажем, после модернизации газ с месторождения Южный Парс мог бы поставляться в страны Евросоюза. Но Иран практически изолирован от международных рынков капитала. Страна утратила сотрудничество с такими нефтегазовыми гигантами, как British Petroleum, Total и Shell. А без иностранных инвестиций и технологий невозможно восстановить инфраструктуру. Даже добываемого газа сегодня недостаточно для внутреннего потребления. - Что именно отпугивает инвесторов от Ирана? - Главная проблема — отсутствие правовых гарантий. Никто не уверен, что его бизнес не будет экспроприирован. Именно из-за этого Иран в одночасье покинули все саудовские компании. Массово эмигрируют и квалифицированные специалисты. Для привлечения инвестиций необходимы финансовая прозрачность, борьба с отмыванием денег, соблюдение международных стандартов отчетности и трудового законодательства и, конечно же, независимый арбитраж. Пока этих условий нет, инвестиций не будет. - Иранский сайт «Клятва кровью» начал кампанию по сбору средств для убийства президента США Дональда Трампа. Еще раньше аятолла Макарем Ширази и Нури Хамадани издали фетву, призывающую правоверных мусульман убить Трампа и Нетаньяху. Насколько серьезны угрозы, исходящие от радикальных иранских структур? - Прежде всего, давайте посмотрим, кто издал эти фетвы. Макарем Ширази и Хамадани – долларовые миллиардеры. Клан Ширази, включая их детей и родственников, занимается монопольным импортом сахара в страну. Отмечу в этой связи, что Иран – крупнейший в мире импортер сахара. Так что никто, кроме ограниченного круга религиозных деятелей слова этих людей всерьез не воспринимает. В реальности любой влиятельный мулла может издать фетву, отменить ее и принять заново по своему усмотрению…

- То есть в руках мулл довольно сильный инструмент, не так ли? - В определенном смысле, безусловно. Следует понимать, что фетвы являются также инструментом в международном финансовом бизнесе. По данным одного из старейших в мире банков Barclays, когда создается такой финансовый инструмент, как халяльный опцион, его создатели должны получить фетву от муфтия, подтверждающую халяльность. Поэтому все начинается с предложения подарка муфтию, после чего торг продолжается до тех пор, пока фетва не будет принята. Но бывает и так, что один муфтий объявит опцион халяльным, а другой заявит, что сомневается в этом. Так и издаются фетвы на конкурентном рынке. Полагаю, официальными властями Ирана фетвы об убийстве президента США и премьер-министра Израиля будут отвергнуты. Но американские и израильские власти воспримут их всерьез, а потому руководству ИРИ придется дорого за них заплатить. - Глава МИД Израиля Гидеон Саар уже призвал страны Европы восстановить санкции в связи с отказом Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ... - Это связано с СВПД — Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе. Соглашение включает механизм SNAP-BACK — автоматическое восстановление санкций в случае нарушения условий. Напомню, что СВПД был подписан в 2015 году Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном при Бараке Обаме. Позже Дональд Трамп вывел США из этой сделки. В октябре 2025 года срок действия соглашения истекает. И если Лондон, Париж и Берлин активируют механизм SNAP-BACK, то Иран окажется в полной международной изоляции. И это станет катастрофическим ударом для экономики. Поэтому в оставшееся до октября время Иран сделает все возможное, чтобы убедить европейские страны не применять пункт SNAP-BACK. Но, думаю, последнее слово останется за Трампом, который выступает за усиление санкционного давления на Иран, поскольку аятоллы не согласились поставить свою ядерную программу под надзор МАГАТЭ. До возвращения Трампа в Белый дом Иран мог торговать с Россией и Китаем, на что предшественник нынешнего президента, Джо Байден, фактически закрывал глаза и давал Москве и Пекину возможность экономически поддерживать Иран. Но теперь Трамп последовательно разрушает теневые экономические связи с Ираном. Время от времени он вводит санкции против десятков компаний, продающих иранскую нефть. Трамп фактически уничтожил весь теневой флот, состоящий в основном из китайских компаний, доставлявших иранскую нефть в КНР. - Какую стратегию, по-Вашему, выберет Иран в ближайшие два-три года?