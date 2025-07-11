USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Анонсирована встреча Трампа и Си Цзиньпина

обновлено 14:05
14:05 782

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность ее проведения высокая.

«Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность ее проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдем взаимоприемлемую дату для обеих сторон», - заявил Рубио журналистам.

*** 12:35

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Об этом сообщают китайские СМИ.

Это первая встреча Рубио с высокопоставленным лицом после вступления в должность в январе.

Исторический для Турции день: курдские боевики сжигают свое оружие
Исторический для Турции день: курдские боевики сжигают свое оружие фото; видео; обновлено 13:35
13:35 4654
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли горячая тема; все еще актуально
11:16 2477
Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном
Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном
14:18 682
Россия средь бела дня ударила по Одессе: разрушения, пострадавшие...
Россия средь бела дня ударила по Одессе: разрушения, пострадавшие... видео; обновлено 14:09
14:09 2460
Хомейни и Роухани хотят светский Иран
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
12:18 2843
ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров
ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров
13:32 1997
Россия продвигается и захватывает населенные пункты Украины
Россия продвигается и захватывает населенные пункты Украины
13:14 1442
Атакованы российские военные предприятия
Атакованы российские военные предприятия
12:59 1789
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай продолжение главной темы
11:45 3256
Аятоллы объявили джихад
Аятоллы объявили джихад третья мировая
11:33 3827
Суд Екатеринбурга оставил под стражей еще одного азербайджанца
Суд Екатеринбурга оставил под стражей еще одного азербайджанца
11:29 1267

ЭТО ВАЖНО

Исторический для Турции день: курдские боевики сжигают свое оружие
Исторический для Турции день: курдские боевики сжигают свое оружие фото; видео; обновлено 13:35
13:35 4654
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли горячая тема; все еще актуально
11:16 2477
Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном
Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном
14:18 682
Россия средь бела дня ударила по Одессе: разрушения, пострадавшие...
Россия средь бела дня ударила по Одессе: разрушения, пострадавшие... видео; обновлено 14:09
14:09 2460
Хомейни и Роухани хотят светский Иран
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
12:18 2843
ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров
ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров
13:32 1997
Россия продвигается и захватывает населенные пункты Украины
Россия продвигается и захватывает населенные пункты Украины
13:14 1442
Атакованы российские военные предприятия
Атакованы российские военные предприятия
12:59 1789
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай продолжение главной темы
11:45 3256
Аятоллы объявили джихад
Аятоллы объявили джихад третья мировая
11:33 3827
Суд Екатеринбурга оставил под стражей еще одного азербайджанца
Суд Екатеринбурга оставил под стражей еще одного азербайджанца
11:29 1267
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться