Анонсирована встреча Трампа и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин хотят провести личную встречу, и вероятность ее проведения высокая.

«Причина, по которой я говорю, что с высокой вероятностью они встретятся, в том, что оба хотят этой встречи. Я не знаю председателя Си, но я знаю президента Трампа. И могу сказать, что он настроен на то, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому я думаю, что вероятность ее проведения велика, потому что оба этого хотят. Так что я уверен, мы поработаем над датой и найдем взаимоприемлемую дату для обеих сторон», - заявил Рубио журналистам.