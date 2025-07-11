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Израиль ликвидировал отряд боевиков и тоннель в Газе

12:53 545

Израильские военнослужащие ликвидировали отряд вооруженных радикалов и уничтожили тоннель длиной около 1 км в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«188-я бронетанковая бригада действует в районе Хан-Юниса в секторе Газа. Войска, действуя совместно с ВВС Израиля, ликвидировали вооруженный террористический отряд, который приблизился к ним и представлял угрозу. Кроме того, военнослужащие обнаружили и уничтожили тоннель в Хан-Юнисе протяженностью около 1 км», - говорится в заявлении.

Израильская армия «продолжает вести боевые действия против террористических организаций в секторе Газа, защищая мирное население Государства Израиль», резюмировали в ведомстве.

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