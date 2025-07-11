Атакованы российские военные предприятия

В ночь на 11 июля Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку беспилотниками по объектам российской оборонной промышленности, пишет The Moscow Times. Под удар, по сообщениям местных властей и очевидцев, могли попасть как минимум три предприятия военно-промышленного комплекса РФ: авиастроительный ТАНТК имени Г.М. Бериева в Таганроге, Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина в Подмосковье и подмосковное предприятие по разработке беспилотников «Кронштадт».

Об атаке в Таганроге сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале. По ее словам, беспилотник был сбит, его обломки упали на территорию ТАНТК имени Бериева. Камбулова уточнила, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

О налете дронов в Луховицах Московской области сообщали местные жители. Вблизи места предполагаемого удара расположен Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина, а также местная нефтебаза. Какую именно цель атаковали, пока не ясно. Кроме того, согласно сообщениям в соцсетях, удар мог быть нанесен по предприятию «Кронштадт» в подмосковной Дубне — местные жители сообщали о взрывах в этом районе.

Взрывы также слышали жители Пролетарского района Тулы. Как пишет Astra, место съемки одного из видео, опубликованных очевидцами, геолоцировано вблизи сразу трех оборонных предприятий: АО «Конструкторское бюро приборостроения» имени А.Г. Шипунова (разработка высокоточного оружия), НПО «СПЛАВ» (производство систем залпового огня) и АО «Щегловский вал» (разработка систем ПВО и стрелкового оружия). Информации о том, какое из предприятий могло стать целью атаки, пока нет.

По данным Минобороны России, в ходе ночной атаки по территории РФ и аннексированному Крыму было выпущено 155 беспилотников. Ведомство заявляет, что 53 БПЛА «уничтожены или перехвачены» над Курской областью, 19 — над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской, по 11 — над Орловской областью и Московским регионом, 7 — над аннексированным Крымом, по 4 — над Липецкой областью и акваторией Черного моря, по 2 — над Ростовской и Калужской областями.