Россия продвигается и захватывает населенные пункты Украины

Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, а также у границы с Днепропетровской областью, сообщает украинский военный паблик Deep State.

В частности, захвачен населенный пункт Ялта непосредственно на административной границе, а серая зона зашла в соседнее Новохатское. Эту информацию подтверждает американский Институт изучения войны, который на своей карте к ежедневной сводке обозначает Ялту как оккупированную российскими войсками. Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации о российском вторжении оккупацию Ялты пока не подтверждает. На картах к ежедневной сводке село показано как подконтрольное ВСУ, как и села Толстой и Мирное к югу от него, о продвижении русских в которых сообщал Deep State.

Также паблик подтверждает продвижение на ряде других соседних участков. На Константиновском направлении российская армия продвинулась в сторону Русиного Яра.

Накануне российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.