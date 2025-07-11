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ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров

13:32 2015

В результате удара ВСУ по командному пункту в населенном пункте Коренево Курской области убиты не менее 10 старших офицеров РФ, сообщают украинские СМИ.

Среди них - командир 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты полковник Сергей Ильин, а также начальник штаба этой же бригады полковник Леонид Башкардин.

Сообщается, что в Чувашской Республике со всеми военными почестями похоронили полковника Ильина.

Ранее сообщалось, что в ходе того же удара мог быть ликвидирован и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ генерал-майор и Герой России Михаил Гудков. До назначения на высшую должность он также командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

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