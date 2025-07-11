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Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном

14:18 706

В Магарамкентском районе Дагестана на границе с Азербайджаном в центральную районную больницу (ЦРБ) с симптомами кишечной инфекции обратились 372 человека, в том числе 357 ребенка. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

По версии местного Роспотребнадзора, вспышка может быть связана с употреблением воды из источника «Джепельский» в 14 километрах от Магарамкента. Медики проводят обходы в селах и противоэпидемические мероприятия.

Сообщается, что в нескольких селах Дагестана запретили использовать воду из крана в связи с дезинфекцией систем водоснабжения после массового отравления. Речь идет о населенных пунктах Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Задержан директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».

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