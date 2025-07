У Азербайджана свой терминал в Китае

Кроме того, встречи делегации АЖД с руководством порта Ляньюньган и компанией China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) ускорят создание практических механизмов для оптимизации связей Восток–Запад в Срединном коридоре. В этом контексте между АЖД и китайскими партнерами были подписаны два важных меморандума. Один из них был заключен с Государственной корпорацией «Китайские железные дороги», другой – с Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. (порт Сиань). В обоих документах нашли отражение конкретные договоренности, включающие увеличение количества контейнерных перевозок по Срединному коридору, оптимизацию грузопотока по линии Баку–Тбилиси–Карс и Каспию, синхронизацию цифровых платформ и формирование единой тарифной политики.