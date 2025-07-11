У Азербайджана свой терминал в Китае

В последнее десятилетие структурные изменения в системе международных отношений и смещение центра силы с Запада на Восток создали новые реалии на Евразийском континенте. Изменения в традиционных торговых и транзитных маршрутах, а также вопрос устойчивости цепочек поставок повысили значимость региональных игроков. В этом контексте Азербайджан, благодаря своей сбалансированной и многовекторной внешней политике, укрепил свое лидерство на Южном Кавказе, а также зарекомендовал себя как надежный партнер на международной арене.

Геополитическая и геоэкономическая роль Азербайджана возросла не только благодаря его географическому положению, но и благодаря крупномасштабным транспортно-логистическим проектам – железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, Бакинскому международному морскому порту и Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Срединный коридор). Благодаря этой инфраструктуре страна превратилась в надежный и гибкий транзитный узел между Европой и Азией. В результате этого сотрудничество между Азербайджаном и Китаем обретает стратегическое значение не только на двустороннем, но и на широком региональном уровне. Азербайджан играет важную роль в инициативе «Пояс и путь», выступая в качестве стабильного логистического коридора, соединяющего Китай с рынками Европы и Центральной Азии.

Срединный коридор: в центре нового геоэкономического этапа Самым важным элементом стратегического сотрудничества Азербайджана и Китая является Срединный коридор. Он простирается от китайско-казахстанской границы до самой Европы, пролегает через Казахстан, Каспий, Азербайджан и Грузию и имеет критическое значение в рамках инициативы "Пояс и путь". Азербайджан расположен в самом сердце этого коридора. В особенности, железнодорожная линия Баку–Тбилиси–Карс (БТК) является одной из основных инфраструктурных опор, обеспечивающих эффективность Срединнего коридора. Благодаря модернизированной в 2024 году Азербайджаном линии БТК, грузы из Китая и Центральной Азии доставляются через Каспийское море и территорию Азербайджана в Турцию, а затем в Европу. Этот маршрут является более эффективным как с точки зрения времени, так и с финансовой точки зрения по сравнению с альтернативными направлениями.

Срединный коридор является не только альтернативным маршрутом, но и имеет потенциал занять центральное место в экономических стратегиях стран региона. Азербайджан, являясь ключевым звеном этого коридора, выступает в качестве функционального и надежного логистического центра. На фоне войны в Украине, когда устойчивость традиционных торговых и энергетических маршрутов Восток-Запад оказалась под вопросом, стратегическое значение Срединного коридора еще более возросло. Азербайджано-китайские отношения вступили в новый стратегический этап. Кульминацией этого процесса стало "Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства", подписанное в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в апреле 2025 года, и включающее 20 документов. Этот документ служит не только экономическому партнерству, но и сотрудничеству и развитию в региональных и глобальных вопросах. Результаты этого стратегического сотрудничества чётко отражаются в торговых и транспортных показателях за 2024 и 2025 годы. В 2024 году общий товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг 3,744 миллиарда долларов США, увеличившись на 20,7%, и Китай стал четвёртым по величине торговым партнёром Азербайджана. Аналогичная и ещё более стремительная динамика наблюдается в железнодорожных перевозках. В 2024 году объём грузов, перевезённых между странами по железной дороге, увеличился на 47% и достиг 612 тысяч тонн. Этот рост стал возможен в основном за счёт более чем четырёхкратного увеличения транзитных перевозок (с 67 тысяч тонн до 287 тысяч тонн), а также роста импорта на 38% (с 168 тысяч тонн до 232 тысяч тонн).

Значительный рост зафиксирован и в контейнерных перевозках. В 2024 году из Китая в Азербайджан было перевезено 31,5 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) контейнеров, что на 224% больше, чем в 2023 году. Это самый высокий показатель за последние 10 лет и, помимо транзитного потенциала Азербайджана, демонстрирует стратегическое значение, которое Китай придает Срединному коридору. В первой половине 2025 года перевезено уже 19,7 тыс. TEU-эквивалентов контейнеров, что на 95% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью агентству Синьхуа четко подчеркнул эту динамику и отметил, что отправка 287 блок-поездов через Срединный коридор в 2024 году является реальным результатом логистических возможностей, предоставляемых Азербайджаном Китаю. Глава государства особо подчеркнул, что этот транзитный потенциал имеет не только экономическое, но и геостратегическое значение. В первой половине 2025 года из Китая в Азербайджан прибыло 199 блок-поездов, что на 2,1 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. До конца года ведётся работа по дальнейшему увеличению количества блок-поездов, и в будущем планируется довести их число до более чем 1000 в год. АЖД и китайские компании: основы практической интеграции Успешно осуществляемая Азербайджаном многовекторная дипломатия предоставила стране возможности для стратегического маневра на фоне растущих геополитических вызовов и интенсификации конкуренции мировых держав на международной арене. В последние годы в рамках этой политики восточное направление, особенно связи с Китаем, стали одним из внешнеполитических приоритетов, в результате чего сформировались отношения, поднявшиеся до уровня стратегического партнерства двух стран. Одним из важных показателей этого процесса, который еще больше ускорился спустя несколько месяцев после государственного визита главы государства в Китай, стали встречи на высоком уровне, проведенные во время июльского визита делегации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в Китай. В ходе переговоров, проходивших с 7 по 10 июля 2025 года под руководством председателя АЖД Ровшана Рустамова, были конкретизированы основные направления сотрудничества между сторонами. На встречах обсуждались стратегически важные темы, включающие поставки локомотивов, внедрение цифровых логистических систем, создание мультимодальных транспортных платформ и интеграцию Бакинского порта в китайскую контейнерную сеть.

Кроме того, встречи делегации АЖД с руководством порта Ляньюньган и компанией China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) ускорят создание практических механизмов для оптимизации связей Восток–Запад в Срединном коридоре. В этом контексте между АЖД и китайскими партнерами были подписаны два важных меморандума. Один из них был заключен с Государственной корпорацией «Китайские железные дороги», другой – с Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. (порт Сиань). В обоих документах нашли отражение конкретные договоренности, включающие увеличение количества контейнерных перевозок по Срединному коридору, оптимизацию грузопотока по линии Баку–Тбилиси–Карс и Каспию, синхронизацию цифровых платформ и формирование единой тарифной политики.

Меморандум о взаимопонимании подписанный между Азербайджанскими и Китайскими железными дорогами придал новый стратегический импульс сотрудничеству Баку–Пекин. Документ охватывает не только техническое партнерство, но и логистику, цифровизацию, координацию контейнерных перевозок и мультимодальную интеграцию, а также содействие членству CRCT в совместной компании, занятой в сфере грузоперевозок по Срединному коридору (Middle Corridor Multimodal Ltd). В рамках Меморандума будут созданы системы обмена информацией в режиме реального времени и увеличен грузооборот по линии БТК Транскаспийского маршрута. Документ, подписанный с компанией “Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd.” (Сианьский порт), имеет важное значение для привлечения грузов в Срединний коридор в формате блок-поездов. Отметим, что город Сиань является одним из крупнейших грузообразующих центров Китая. Учитывая важную роль города Сиань и Сианьского порта в коридоре, АЖД назначила своего представителя в этом порту. Кроме того, на территории порта открыта контейнерная площадка АЖД вместимостью 400 контейнеров (с годовой пропускной способностью 20 тысяч TEU).