Скончался главный советник Эрдогана

В пятницу, 11 июля, в Турции на 54-м году жизни скончался главный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана и член Совета по экономической политике при президенте Йигит Булут. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Известно, что в последние недели состояние Булута значительно ухудшилось. Он проходил длительное лечение от онкологического заболевания в частной клинике в Стамбуле. 5 июля президент Эрдоган вместе с министром здравоохранения Кемалем Мемишоглу лично навестил советника в больнице.

Йигит Булут родился в 1971 году. Он начал карьеру в журналистике и занимал пост главного редактора телеканалов Habertürk TV и Kanal 24. В 2013 году он был назначен главным советником премьер-министра, а с 2014 года занимал должность старшего советника президента по экономическим вопросам.

Булут считался одним из ближайших и наиболее влиятельных советников Эрдогана, активно участвовал в разработке экономических стратегий страны и публично поддерживал политику главы государства.

Ожидается, что информация о церемонии прощания и месте похорон будет объявлена позднее.