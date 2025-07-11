Суд национализировал крупнейшее золотодобывающее предприятие в России

В числе активов, которые суд обратил в государственную собственность, оказались все акции Струкова в ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК».

Советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов, связанных с основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым, сообщила 11 июля газета «Ведомости», ссылаясь на участников процесса.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Помимо самого Струкова ответчиками по иску проходили еще семь физических лиц, в том числе его дочери.

Генпрокуратура РФ в июле обратилась в суд Челябинска с иском, потребовав изъять у Константина Струкова акции и доли 11 компаний, в том числе «Южуралзолота» — крупнейшего золотодобывающего предприятия. Одновременно с этим в офисах «Южуралзолота» и связанных с ним структур прошли обыски по делу о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов.

Константин Струков — бизнесмен и заместитель председателя заксобрания Челябинской области, один из богатейших людей России, в рейтинге журнала Forbes занимал 78-е место, издание в апреле оценивало его состояние в 1,9 миллиарда долларов.