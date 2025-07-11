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Рубио объяснил слова Трампа

15:06 1465

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал высказывание президента Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО будут полностью оплачивать поставки американских вооружений для Украины. Об этом он заявил 11 июля на полях совещаний Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

По словам Рубио, речь идет не о внедрении новой схемы, а об активизации уже существующего механизма, действующего с первых месяцев войны 2022 года.

«Украине и Европе уже предоставлена возможность закупать американское вооружение, а затем передавать его Украине. Некоторые системы, в которых нуждается Киев, не производятся в Европе — и потому страны НАТО обращаются к США. К примеру, у Германии есть 13–14 батарей Patriot, подобные системы есть и у других союзников», — отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает убеждать союзников активнее предоставлять Украине средства ПВО и иное вооружение, а затем компенсировать свои запасы через закупки в США на основе отдельных финансовых соглашений.

Напомним, накануне президент Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что в рамках договоренностей, достигнутых на июньском саммите НАТО, страны-члены альянса будут «полностью оплачивать» поставки американского вооружения для нужд Украины.

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