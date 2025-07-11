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Резне в Сребренице 30 лет

15:30 1479

Жители Боснии и Герцеговины 11 июля вспоминают более 8 тысяч мусульман, погибших в 1995 году в этот день в городе Сребренице.

Согласно данным Международного трибунала по бывшей Югославии, в Сребренице отрядами боснийских сербов были убиты около 8 тысяч мирных жителей − мусульман. Резня в Сребренице признана актом геноцида и самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.

Ежегодно 11 июля останки жертв геноцида после процедуры идентификации личности предаются земле на кладбище в городе Поточари. В нынешнем году будут перезахоронены останки еще нескольких боснийцев, сообщает Anadolu со ссылкой на боснийский Институт по пропавшим без вести.

Совбез ООН в апреле 1993 года объявил Сребреницу зоной безопасности, что, однако, не предотвратило массовой резни. Город был захвачен 11 июля 1995 года армией боснийских сербов во главе с Ратко Младичем, приговоренным впоследствии Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. «Вот мы 11 июля 1995 года в сербской Сребренице. Накануне большого сербского праздника Петрова дня мы дарим сербскому народу этот город. Пришло время отомстить туркам (турками сербы называли боснийских мусульман)», - заявил тогда Младич.

Беженцы из Сребреницы возле базы ООН в аэропорту Тузлы, 14 июля 1995 года

Женщин, стариков и детей отправили автобусами на территорию, контролируемую боснийцами. После за несколько дней в Сребренице было убито около восьми тысяч безоружных людей. Не менее 8 372 боснийских мужчин были убиты в лесах, на фабриках и в складских помещениях, а затем захоронены в братских могилах.

Международный суд ООН в Гааге в своем решении от 2007 года, опираясь на доказательства, представленные Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, квалифицировал трагические события в Сребренице и ее окрестностях как акт геноцида.

После окончания войны начались масштабные поиски пропавших без вести. Останки, обнаруженные в массовых захоронениях, проходят процедуру идентификации, после чего каждый год 11 июля, в день памяти жертв Сребреницы, предаются земле на Мемориальном кладбище в Поточари. На сегодняшний день на этом кладбище похоронены 6 765 человек, ставших жертвами геноцида. Еще 250 человек захоронены в родных деревнях и городах решением их семей. Судьба более тысячи человек до сих пор неизвестна — их останки пока не найдены или не опознаны.

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