Резне в Сребренице 30 лет

Жители Боснии и Герцеговины 11 июля вспоминают более 8 тысяч мусульман, погибших в 1995 году в этот день в городе Сребренице. Согласно данным Международного трибунала по бывшей Югославии, в Сребренице отрядами боснийских сербов были убиты около 8 тысяч мирных жителей − мусульман. Резня в Сребренице признана актом геноцида и самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.

Ежегодно 11 июля останки жертв геноцида после процедуры идентификации личности предаются земле на кладбище в городе Поточари. В нынешнем году будут перезахоронены останки еще нескольких боснийцев, сообщает Anadolu со ссылкой на боснийский Институт по пропавшим без вести. Совбез ООН в апреле 1993 года объявил Сребреницу зоной безопасности, что, однако, не предотвратило массовой резни. Город был захвачен 11 июля 1995 года армией боснийских сербов во главе с Ратко Младичем, приговоренным впоследствии Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. «Вот мы 11 июля 1995 года в сербской Сребренице. Накануне большого сербского праздника Петрова дня мы дарим сербскому народу этот город. Пришло время отомстить туркам (турками сербы называли боснийских мусульман)», - заявил тогда Младич.