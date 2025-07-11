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Единственный авианосец России могут вывести из состава флота

15:39 1429

Министерство обороны России может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов».

По данным газеты «Известия», ремонт и модернизация судна приостановлены.

В ближайшее время представители Главного командования Военно-морского флота и Объединенной судостроительной корпорации примут решение о целесообразности продолжения работ.

По мнению бывшего командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакьянца, авианосцы представляют собой слишком дорогое и малоэффективное вооружение. Он считает, что будущее за носителями роботизированных комплексов и беспилотной авиацией.

В то же время в документе об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года указывается необходимость наличия авианосных соединений как в Северном, так и в Тихоокеанском флоте. Контр-адмирал в отставке Михаил Чекмасов подчеркивает, что без авиационного прикрытия невозможно проводить дальние морские походы. Эту точку зрения поддерживает капитан первого ранга Василий Дандыкин, который напомнил, что история с «Адмиралом Кузнецовым» действительно сложная. Он уточнил, что ремонт длится слишком долго и сопровождался рядом проблем, включая пожар и затопление плавучего дока.

Сотрудник Центра стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник отметил, что крейсер оснащен устаревшей и ненадежной силовой установкой. По его мнению, России следует построить новый корабль с современным палубным истребителем, газотурбинной силовой установкой и унифицированной радиоэлектроникой.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианосец в составе ВМФ России. Он был спущен на воду в 1985 году и стал пятым кораблем проекта 1143. С 2017 года находится в ремонте.

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