Трамп не указ американскому суду

Суд федеральной юрисдикции штата Нью-Гэмпшир вынес решение, блокирующее исполнение указа президента США Дональда Трампа, который ограничивает право на получение гражданства США теми, кто родился на территории страны. Решение вынесено в рамках рассмотрения иска Американского союза гражданских свобод, считающего указ незаконным.

Президентский указ №14160 под названием «Защита смысла и ценности американского гражданства» был издан 20 января 2025 года. Документ отказывает в автоматическом получении гражданства США по рождению детям, появившимся на свет в Соединенных Штатах, если их мать находится в США незаконно либо законно, но на временной основе, а отец не является ни гражданином США, ни постоянным резидентом на момент рождения ребенка.

29 июня Верховный суд США постановил, что федеральные суды не могут заблокировать исполнение указа президента Дональда Трампа на всей территории страны, но могут защищать конкретных истцов, участвующих в деле. Таким образом, в 22 штатах, оспаривающих указ президента, право на гражданство по рождению сохранилось, а в 28 остальных юрисдикциях может быть отменено, если против указа не будет подан коллективный иск. Именно такой иск и подал Американский союз гражданских свобод.

Судья Джозеф Лаплант заявил, что «авторы петиции и податели иска могут понести непоправимый ущерб, если подвергнутся действию указа. Поэтому решение нашего суда по блокировке указа служит общественным интересам». У администрации Трампа есть семь дней, чтобы обжаловать решение суда Нью-Гэмпшира.