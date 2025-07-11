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О чем договорились Алиев и Пашинян

Келлог едет в Киев

15:55 774

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что приедет в Киев 14 июля.

Его визит продлится неделю.

«Мы будем в Киеве в понедельник [14 июля]», — сказал он журналистке на полях конференции по восстановлению Украины в Риме. 

В МИД Украины подтвердили визит Келлога в Киев.

Ранее Дональд Трамп пообещал 14 июля сделать «важное заявление по России». О чем будет это заявление, пока неясно. В последние дни президент США не раз говорил, что «разочарован» Россией и Путиным на фоне продолжающейся войны.

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