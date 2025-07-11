Келлог едет в Киев

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что приедет в Киев 14 июля.
Его визит продлится неделю.
«Мы будем в Киеве в понедельник [14 июля]», — сказал он журналистке на полях конференции по восстановлению Украины в Риме.
В МИД Украины подтвердили визит Келлога в Киев.
Ранее Дональд Трамп пообещал 14 июля сделать «важное заявление по России». О чем будет это заявление, пока неясно. В последние дни президент США не раз говорил, что «разочарован» Россией и Путиным на фоне продолжающейся войны.