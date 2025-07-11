В Госдепе массовые увольнения

По его данным, в течение дня уведомления о сокращении получат 1 107 рядовых госслужащих и 246 сотрудников дипломатической службы.

«В связи с реорганизацией Госдепартамента производится упорядочивание деятельности внутри страны для фокусирования на дипломатических приоритетах», – приводит агентство выдержку из текста уведомления.

Как заявлял в конце апреля госсекретарь США Марко Рубио, нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом проведет «всеобъемлющую реорганизацию» Госдепартамента, прежде всего с целью сокращения бюрократического аппарата. По информации газеты The Washington Post, план Рубио предусматривает, в частности, увольнение десятков тысяч сотрудников Госдепартамента (из примерно 80 тыс.), а также закрытие нескольких консульств и ряда программ внешнеполитического ведомства. Предполагается, что в центральном аппарате под сокращение попадет около 15% штата – это примерно 3,4 тыс. сотрудников.