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В Госдепе массовые увольнения

16:26 937

Госдепартамент США 11 июля приступил к массовым увольнениям – под сокращение подпали более 1,3 тыс. сотрудников.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, в течение дня уведомления о сокращении получат 1 107 рядовых госслужащих и 246 сотрудников дипломатической службы.

«В связи с реорганизацией Госдепартамента производится упорядочивание деятельности внутри страны для фокусирования на дипломатических приоритетах», – приводит агентство выдержку из текста уведомления.

Как заявлял в конце апреля госсекретарь США Марко Рубио, нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом проведет «всеобъемлющую реорганизацию» Госдепартамента, прежде всего с целью сокращения бюрократического аппарата. По информации газеты The Washington Post, план Рубио предусматривает, в частности, увольнение десятков тысяч сотрудников Госдепартамента (из примерно 80 тыс.), а также закрытие нескольких консульств и ряда программ внешнеполитического ведомства. Предполагается, что в центральном аппарате под сокращение попадет около 15% штата – это примерно 3,4 тыс. сотрудников.

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