Отбивались от хуситов более двух суток, но помощь так и не пришла

The Wall Street Journal сообщает, что экипажи обоих судов более 48 часов отбивались от боевиков на катерах, вооруженных ракетами и дронами, и пытались добиться получения военной помощи. Однако, согласно изданию, ни американские, ни общеевропейские, ни британские силы, действующие в акватории Красного моря, не пришли им на помощь. Сотрудник компании Cosmoship Management, оператора судна Eternity C, сообщил, что пытался получить помощь британского флота и европейского морского контингента, однако пришел ответ, что в районе инцидента нет военных кораблей. Погибли по меньшей мере три человека, еще 15 числятся пропавшими без вести. Часть моряков, по данным американской миссии в Йемене, была захвачена хуситами.

Как сообщил представитель Пентагона, США не пересматривали свое военное присутствие в ответ на эти атаки. Официально перемирие, заключенное Трампом с хуситами два месяца назад, все еще в силе, поскольку нападения не были направлены на американские суда.

По словам главы Vanguard Tech Элли Шафик, это самые разрушительные атаки хуситов за все время: их тактика изменилась, атаки стали более скоординированными. С момента начала кампании в поддержку ХАМАС в ноябре 2023 года группировка уже топила суда, но не с такой интенсивностью.

Кристофер Лонг, бывший офицер британского флота на Ближнем Востоке и глава разведки в частной морской охранной компании Neptune P2P, заявил, что отсутствие военного присутствия у йеменского побережья делает торговые суда полностью уязвимыми в самой опасной части региона. Представители США, Британии и миссии Aspides подтвердили, что их кораблей в этом районе не было.