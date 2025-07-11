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Отбивались от хуситов более двух суток, но помощь так и не пришла

16:28 1292

За последние дни боевики контролирующей часть Йемена организации «Ансар Аллах» (хуситы) потопили в Красном море два грузовых судна Magic Seas и Eternity C.

The Wall Street Journal сообщает, что экипажи обоих судов более 48 часов отбивались от боевиков на катерах, вооруженных ракетами и дронами, и пытались добиться получения военной помощи. Однако, согласно изданию, ни американские, ни общеевропейские, ни британские силы, действующие в акватории Красного моря, не пришли им на помощь. Сотрудник компании Cosmoship Management, оператора судна Eternity C, сообщил, что пытался получить помощь британского флота и европейского морского контингента, однако пришел ответ, что в районе инцидента нет военных кораблей. Погибли по меньшей мере три человека, еще 15 числятся пропавшими без вести. Часть моряков, по данным американской миссии в Йемене, была захвачена хуситами.

Хуситы на борту Magic Seas

Как сообщил представитель Пентагона, США не пересматривали свое военное присутствие в ответ на эти атаки. Официально перемирие, заключенное Трампом с хуситами два месяца назад, все еще в силе, поскольку нападения не были направлены на американские суда.

Подрыв судна Magic Seas

По словам главы Vanguard Tech Элли Шафик, это самые разрушительные атаки хуситов за все время: их тактика изменилась, атаки стали более скоординированными. С момента начала кампании в поддержку ХАМАС в ноябре 2023 года группировка уже топила суда, но не с такой интенсивностью.

Кристофер Лонг, бывший офицер британского флота на Ближнем Востоке и глава разведки в частной морской охранной компании Neptune P2P, заявил, что отсутствие военного присутствия у йеменского побережья делает торговые суда полностью уязвимыми в самой опасной части региона. Представители США, Британии и миссии Aspides подтвердили, что их кораблей в этом районе не было.

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