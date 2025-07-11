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Прогноз разведки Украины: перемирие до конца года

16:36 1195

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg заявил, что Россия планирует продвинуться на 10 км в Днепропетровскую область.

По его словам, целью российских войск является создание буферной зоны глубиной до 10 километров, чтобы впоследствии заявить о «вхождении» в регион на политическом уровне.

При этом Буданов подчеркнул, что, по оценке украинской разведки, Россия не сможет захватить Донецкую область до конца года.

Он также выразил осторожный оптимизм относительно перспектив прекращения огня. По его словам, реальное перемирие может быть достигнуто уже в ближайшие месяцы. «Оно должно быть достигнуто как можно скорее, задолго до конца этого года», — отметил глава ГУР. «Реально ли это сделать — да. Сложно ли — нет. Для этого нужны как минимум три стороны — Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции», — считает Буданов.

Он добавил, что США, несмотря на политические изменения, продолжат поддерживать Украину в ближайшей перспективе. Касаясь Дональда Трампа, Буданов заявил, что не стоит судить его исключительно по характеристикам в СМИ. «Как глава спецслужбы я знаю больше. Его позиция последовательна», — подчеркнул он.

Также Буданов сообщил, что на данный момент до 40% боеприпасов, используемых Россией в войне против Украины, поставляются из КНДР. По его словам, в обмен Россия предоставляет Пхеньяну деньги и технологии, а также помогает ему освободиться от многочисленных санкций.

«У них хорошее оружие с огромными запасами и производственными линиями, работающими круглосуточно», — сказал Буданов о Северной Корее.

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