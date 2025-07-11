USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Россия закрывает генконсульство Польши

16:53 513

Министерство иностранных дел России объявило о своем решении закрыть консульство Польши в Калининграде в качестве ответной меры на закрытие консульства РФ в Кракове.

«Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша», — говорится в заявлении МИД РФ.

Российский МИД 11 июля вызвал временного поверенного в делах Польши в России и вручил ноту о том, что с 29 августа отзывает свое согласие на работу консульства Польши в Калининграде.

Власти Польши в мае решили закрыть консульство РФ в Кракове. Польский МИД пошел на такой шаг после того, как следователи установили, что к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года были причастны российские спецслужбы.

Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM
Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM
17:19 409
Как Азербайджан поддерживает и помогает Украине
Как Азербайджан поддерживает и помогает Украине
17:03 788
Прогноз разведки Украины: перемирие до конца года
Прогноз разведки Украины: перемирие до конца года
16:36 1197
Отбивались от хуситов более двух суток, но помощь так и не пришла
Отбивались от хуситов более двух суток, но помощь так и не пришла
16:28 1295
Резне в Сребренице 30 лет
Резне в Сребренице 30 лет
15:30 1482
Аятоллы объявили джихад
Аятоллы объявили джихад третья мировая; все еще актуально
11:33 5684
Трамп анонсировал важное заявление по России. Кремль в ожидании
Трамп анонсировал важное заявление по России. Кремль в ожидании обновлено 14:46
14:46 10248
Исторический для Турции день: курдские боевики сжигают свое оружие
Исторический для Турции день: курдские боевики сжигают свое оружие фото; видео; обновлено 13:35
13:35 6955
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли горячая тема; все еще актуально
11:16 3046
Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном
Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном
14:18 3686
Россия средь бела дня ударила по Одессе: разрушения, пострадавшие...
Россия средь бела дня ударила по Одессе: разрушения, пострадавшие... видео; обновлено 14:09
14:09 4075

ЭТО ВАЖНО

Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM
Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM
17:19 409
Как Азербайджан поддерживает и помогает Украине
Как Азербайджан поддерживает и помогает Украине
17:03 788
Прогноз разведки Украины: перемирие до конца года
Прогноз разведки Украины: перемирие до конца года
16:36 1197
Отбивались от хуситов более двух суток, но помощь так и не пришла
Отбивались от хуситов более двух суток, но помощь так и не пришла
16:28 1295
Резне в Сребренице 30 лет
Резне в Сребренице 30 лет
15:30 1482
Аятоллы объявили джихад
Аятоллы объявили джихад третья мировая; все еще актуально
11:33 5684
Трамп анонсировал важное заявление по России. Кремль в ожидании
Трамп анонсировал важное заявление по России. Кремль в ожидании обновлено 14:46
14:46 10248
Исторический для Турции день: курдские боевики сжигают свое оружие
Исторический для Турции день: курдские боевики сжигают свое оружие фото; видео; обновлено 13:35
13:35 6955
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли
Еще один провал Трампа: хуситы топят корабли горячая тема; все еще актуально
11:16 3046
Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном
Массовое отравление водой на границе с Азербайджаном
14:18 3686
Россия средь бела дня ударила по Одессе: разрушения, пострадавшие...
Россия средь бела дня ударила по Одессе: разрушения, пострадавшие... видео; обновлено 14:09
14:09 4075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться