Как Азербайджан поддерживает и помогает Украине

10-11 июля делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчином Рафиевым приняла участие в Конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Риме. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В четвертой по счету конференции участвовали представители 56 стран, 27 международных организаций и финансовых структур, а также 120 компаний.

В ходе выступления Ялчин Рафиев отметил, что война в Украине нанесла серьезный ущерб региональной безопасности. Он подчеркнул, что с начала конфликта Азербайджан выступает за его мирное урегулирование на основе международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.