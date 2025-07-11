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Как Азербайджан поддерживает и помогает Украине

17:03 790

10-11 июля делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчином Рафиевым приняла участие в Конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Риме. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В четвертой по счету конференции участвовали представители 56 стран, 27 международных организаций и финансовых структур, а также 120 компаний.

В ходе выступления Ялчин Рафиев отметил, что война в Украине нанесла серьезный ущерб региональной безопасности. Он подчеркнул, что с начала конфликта Азербайджан выступает за его мирное урегулирование на основе международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев

Также было сообщено, что с момента предыдущей конференции число украинских детей, прошедших медицинскую и психосоциальную реабилитацию в Азербайджане, увеличилось вдвое и достигло 330 человек. Азербайджан продолжает оказывать помощь в разминировании и в ближайшее время передаст необходимые запчасти через ANAMA, а также обеспечит обучение специалистов.

Участники отметили тяжелые гуманитарные последствия продолжающегося конфликта. Было подчеркнуто, что Азербайджан стал одной из первых стран, оказавших Украине гуманитарную помощь. Общий объем поддержки, включая медикаменты, продовольствие, электроснабжение и другие необходимые ресурсы, составил 42 миллиона долларов США.

Отдельное внимание было уделено участию Азербайджана в восстановлении инфраструктуры. Завершены работы по восстановлению школы, городской поликлиники и парка в Ирпене. Кроме того, профинансировано восстановление парка и детского приюта в Киеве. В Ирпене продолжается строительство четырех социальных объектов.

Замминистра заверил, что Азербайджан продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине на двусторонней основе.

В рамках конференции Ялчин Рафиев провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества.

Также 11 июля он встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. Стороны обсудили вопросы, связанные со стратегическим партнерством между Азербайджаном и Италией. Было отмечено, что страны демонстрируют успешное взаимодействие не только в политике и экономике, но и в культурно-гуманитарной сфере.

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