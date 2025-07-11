Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM

Иранский удар по авиабазе Эль-Удейд в Катаре, где расположен передовой штаб Центрального командования США (CENTCOM), предположительно, пришелся по объекту связи, находившемуся под защитным радиокуполом. По данным специалистов, изучивших последствия атаки с использованием спутниковых снимков, купол, установленный в 2016 году и оценивавшийся в 15 миллионов долларов, был уничтожен. На месте удара зафиксированы следы пожара и поврежденное здание.

Соединенные Штаты и Катар официально не прокомментировали случившееся. Нападение произошло 23 июня — в ответ на американские удары по ядерным объектам в Иране — и, как полагают наблюдатели, стало частью кулуарной договоренности, приведшей к прекращению 12-дневной войны между Ираном и Израилем.

Большая часть инфраструктуры базы уцелела, вероятно, благодаря эвакуации американских самолетов перед ударом. По словам президента США Дональда Трампа, Тегеран заранее предупредил о времени и цели атаки, что позволило задействовать системы ПВО. Сам Трамп охарактеризовал обстрел как «слабый ответ»: из 14 ракет, по его словам, 13 были перехвачены, одна ушла «в безвредном направлении».

В то время как Вашингтон предпочел не акцентировать внимание на инциденте, в Иране настаивают, что удар был «мощным и разрушительным». Высокопоставленный советник аятоллы Хаменеи заявил, что «вся система связи базы выведена из строя» и что США «потеряли канал управления с другими своими объектами в регионе».

Первым о повреждениях сообщил телеканал Iran International, опубликовавший снимки с другого спутника. По оценке специалистов, удар по куполу мог быть нанесен беспилотником с боезарядом, учитывая локальный характер разрушений.

Таким образом, обе стороны продолжают интерпретировать последствия атаки по-своему с учетом политических задач и медийной стратегии.