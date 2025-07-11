Израиль перебрасывает батальоны на Западный берег

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение перебросить два дополнительных батальона на Западный берег реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В заявлении указано, что такое решение принято «в соответствии с оценкой ситуации в области безопасности» для усиления сектора Центрального командования, в чьей зоне ответственности находится Западный берег.

Пресс-служба отметила, что «во время войны регулярно проводится переоценка ситуации», и в зависимости от нее определяется необходимый состав сил для выполнения оперативных задач в разных районах. ЦАХАЛ продолжит как оборонительные, так и наступательные действия для обеспечения безопасности граждан Израиля.