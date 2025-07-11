Тегеран предъявил претензии к Берлину

Канцлер Мерц продолжает поддерживать беззаконные действия и зверские преступления израильского режима. Ему хорошо известно, что ничем не спровоцированное вооруженное нападение Израиля на Иран стало грубым нарушением Устава ООН и вопиющим актом агрессии, написал представитель МИД исламской республики Исмаил Бекаи в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, «постоянная поддержка канцлером агрессивной войны израильского режима против Ирана влечет за собой международную ответственность правительства Германии за соучастие в противоправных и преступных действиях Израиля. И правительство Германии не может игнорировать этот факт».

Израиль с 13 июня наносил удары по Ирану, атакуя ядерные объекты высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Иран в ответ запускал ракеты и дроны по территории Израиля. США вступили в конфликт в ночь на 22 июня, нанеся удар по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане ракетами и противобункерными бомбами. Спустя два дня Иран, заранее предупредив об этом, атаковал американскую военную базу в Катаре. 24 июня Израиль и Иран под давлением со стороны США согласились прекратить огонь. Впрочем, взаимные обстрелы еще некоторое время продолжались.