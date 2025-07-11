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О чем договорились Алиев и Пашинян

Сирия идет против «Хезболлы»

неожиданный поворот
18:16 1237

Израиль и Соединенные Штаты при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов ведут секретные переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По сообщениям арабских СМИ, цель этих контактов — формирование соглашения, по которому Дамаск обязуется начать активную борьбу с «Хезболлой» в обмен на политическое признание легитимности сирийского лидера и предоставление экономической и военной помощи со стороны США.

Как сообщает издание Maariv со ссылкой на ближневосточные источники, между спецслужбами Израиля и окружением аш-Шараа установлен канал прямой связи, действующий с согласия США. Отмечается, что обсуждение условий соглашения велось, в том числе, на предполагаемой встрече главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби с сирийским президентом в Абу-Даби.

По данным источников, координация ведется в соответствии с курсом, заданным администрацией президента США Дональда Трампа, которая ранее приняла решение о частичном снятии блокады с Сирии. Посредническую миссию выполняет посланник американского президента Томас Баррак, совершающий поездки между Анкарой, Бейрутом и Дамаском с целью реализации нового плана США по стабилизации ситуации в регионе.

Согласно инициативе Баррака, именно Сирия должна сыграть ключевую роль в сдерживании и ослаблении «Хезболлы» — шиитской группировки, поддерживаемой Ираном и активно действующей в Ливане и Сирии. Как сообщают западные дипломаты, президент аш-Шараа якобы не возражает против конфронтации с «Хезболлой», особенно если это приведет к международному признанию его власти и получению экономических преференций. Аналогичный подход поддерживают власти ОАЭ и Саудовской Аравии, стремящиеся к усилению арабского влияния в регионе за счет снижения роли иранских прокси-групп.

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