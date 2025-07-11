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Спецоперация ГУР в Мелитополе: убиты пятеро росгвардейцев

18:28 2247

В оккупированном российской армией Мелитополе представители украинской разведки и движения сопротивления провели успешную операцию, ликвидировав 5-х росгвардейцев и станцию обеспечения спутниковой связью для управления оккупационными войсками.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram.

«Очередная успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления - 10 июля 2025 года на территории одного из предприятий временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта, прогремел взрыв», - отмечается в сообщении.

По данным ГУР, детонация произошла в момент, когда оккупанты разгружали военный транспорт. Как следствие, пятеро военнослужащих из Росгвардии были ликвидированы.

Также в результате взрыва была уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую россияне планировали использовать для управления войсками.

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