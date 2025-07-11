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Турист поехал в Иран, пропал без вести и нашелся в тюрьме

19:15 663

Гражданин Франции и Германии оказался в тюрьме Ирана во время путешествия. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

18-летний турист Леннарт Монтерлос отправился из Парижа в Токио на велосипеде 24 августа 2024 года, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram.

В конце мая 2025 года он приехал из Турции в Иран, где пропал без вести и вскоре нашелся в местной тюрьме. «Мне сказали, что риск слишком велик. Но даже учитывая, что это не Лазурный Берег и необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, для меня это очень хороший опыт», — написал незадолго до исчезновения Монтерлос в своих соцсетях, выложив фото рядом с мечетью в городе Исфахан.

Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 16 июня. Месяц спустя министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил французской газете Le Monde, что турист был арестован за преступление, суть которого не раскрывается.

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