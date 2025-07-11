Турист поехал в Иран, пропал без вести и нашелся в тюрьме

Гражданин Франции и Германии оказался в тюрьме Ирана во время путешествия. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

18-летний турист Леннарт Монтерлос отправился из Парижа в Токио на велосипеде 24 августа 2024 года, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram.