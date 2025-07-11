Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби?

Кремль весьма сдержанно воспринял недавние переговоры на высшем уровне в Абу Даби между Азербайджаном и Арменией. При этом официальная Москва вновь напомнила, что «путь к миру проходит через трехсторонние соглашения при участии России». Интерес к реакции Москвы вызван тем, что на фоне непростых отношений двух южнокавказских стран встреча состоялась без участия Кремля. Лидеры Азербайджана и Армении обсудили заключение мирного договора (его текст был согласован ещё в марте), вопросы делимитации границ и открытие региональных транспортных коридоров. Хотя итоговые договорённости достигнуты не были, обе стороны позитивно оценили формат и заявили о намерении продолжать диалог как на высшем уровне, так и в формате рабочих групп.

Региональные аналитики расценили переговоры, как признак ослабления влияния России на Южном Кавказе. В то же время ряд наблюдателей полагают, что нынешнее снижение роли Москвы — явление временное, и что добровольно Россия из региона не уйдет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал позитивную оценку переговорам в Абу-Даби, подчеркнув, что Москва приветствует прямой армяно-азербайджанский диалог и считает, что подписание мирного договора придаст региону желанные предсказуемость, стабильность и мир. «Мы неоднократно заявляли: будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора, - отметил Песков. — Это станет важным фактором для стабильности региона». Если бы Песков реально отражал официальную позицию российской власти, то прозвучавший комментарий можно было бы расценивать, как весьма неожиданный. И в самом деле, трудно поверить, что Москва вдруг решила отказаться от какой-либо роли в достижении мира на Южном Кавказе и, главное, в открытии стратегических важных транспортных коммуникаций, и теперь удовлетворена тем, что стороны ведут прямой диалог без ее участия.