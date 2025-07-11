Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби?

Кремль весьма сдержанно воспринял недавние переговоры на высшем уровне в Абу Даби между Азербайджаном и Арменией. При этом официальная Москва вновь напомнила, что «путь к миру проходит через трехсторонние соглашения при участии России».
Интерес к реакции Москвы вызван тем, что на фоне непростых отношений двух южнокавказских стран встреча состоялась без участия Кремля. Лидеры Азербайджана и Армении обсудили заключение мирного договора (его текст был согласован ещё в марте), вопросы делимитации границ и открытие региональных транспортных коридоров.
Хотя итоговые договорённости достигнуты не были, обе стороны позитивно оценили формат и заявили о намерении продолжать диалог как на высшем уровне, так и в формате рабочих групп.
Региональные аналитики расценили переговоры, как признак ослабления влияния России на Южном Кавказе. В то же время ряд наблюдателей полагают, что нынешнее снижение роли Москвы — явление временное, и что добровольно Россия из региона не уйдет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал позитивную оценку переговорам в Абу-Даби, подчеркнув, что Москва приветствует прямой армяно-азербайджанский диалог и считает, что подписание мирного договора придаст региону желанные предсказуемость, стабильность и мир.
«Мы неоднократно заявляли: будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора, - отметил Песков. — Это станет важным фактором для стабильности региона».
Если бы Песков реально отражал официальную позицию российской власти, то прозвучавший комментарий можно было бы расценивать, как весьма неожиданный. И в самом деле, трудно поверить, что Москва вдруг решила отказаться от какой-либо роли в достижении мира на Южном Кавказе и, главное, в открытии стратегических важных транспортных коммуникаций, и теперь удовлетворена тем, что стороны ведут прямой диалог без ее участия.
Подлинную позицию Кремля по переговорам в Абу-Даби, похоже, озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, заявивший, что Россия «готова внести вклад в урегулирование отношений Еревана и Баку», хотя основной путь лежит через реализации уже заключённых трёхсторонних соглашений 2020 и 2022 годов.
«Идти нужно по этим направлениям: подготовка мирного договора, разблокировка экономических связей и транспортных коммуникаций, делимитация и демаркация границ, активизация контактов на уровне гражданских обществ и парламентов, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Россия готова и далее внести свой вклад, в той форме, которая удобна обеим сторонам».
В переводе с дипломатического языка на обычный Москва устами Галузина призвала стороны конфликта отказаться от результатов, достигнутых в ходе прямых переговоров между Ереваном и Баку, и вернуться к прежнему трёхстороннему формату.
Эта позиция более чем очевидна. Тем более, если учесть, что в Абу Даби обсуждалась инициатива президента США Дональда Трампа по передаче одной из американских компаний надзора за таможенно- пограничными процедурами в Зангезурском коридоре. При этом ни один из рассматривавшихся вариантов не предполагал участия погранвойск Российской Федерации: Армения, как известно, уже давно отказалась от роли России в качестве «наблюдателя», да и Азербайджану с другими заинтересованными сторонами российский контроль также не нужен.
Однако Москва вновь подчёркивает необходимость возвращения к формату с её участием, ясно давая понять, что в отношении Зангезурского коридора она не намерена отказываться от своих стратегических амбиций.
Наблюдатели обращают внимание на подчеркнуто сдержанную, дипломатичную реакцию официальной Москвы на продолжение армяно-азербайджанского мирного процесса без ее участия. Но вопрос о том, примирится ли Кремль со столь явным ослаблением своего влияния на Южном Кавказе или же предпримет конкретные действия для восстановления “трехстороннего” статус-кво, по-прежнему остается открытым.