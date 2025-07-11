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О чем договорились Алиев и Пашинян
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О чем договорились Алиев и Пашинян

Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении

19:52 354

Европейский союз призвал Азербайджан и Армению как можно скорее подписать и ратифицировать мирное соглашение. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, комментируя встречу лидеров двух государств, состоявшуюся 10 июля в Абу-Даби.

«Европейский союз приветствует встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшую в Абу-Даби. ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнула Хиппер.

По ее словам, завершение переговоров по проекту мирного соглашения в марте 2025 года стало важным шагом на пути к обеспечению прочного мира и стабильности в Южном Кавказе.

«Мы призываем обе стороны как можно скорее подписать и ратифицировать соглашение. Европейский союз готов предоставить дополнительную поддержку и экспертные консультации — если стороны сочтут это необходимым», — добавила она.

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