Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении

Европейский союз призвал Азербайджан и Армению как можно скорее подписать и ратифицировать мирное соглашение. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, комментируя встречу лидеров двух государств, состоявшуюся 10 июля в Абу-Даби.

«Европейский союз приветствует встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшую в Абу-Даби. ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнула Хиппер.

По ее словам, завершение переговоров по проекту мирного соглашения в марте 2025 года стало важным шагом на пути к обеспечению прочного мира и стабильности в Южном Кавказе.

«Мы призываем обе стороны как можно скорее подписать и ратифицировать соглашение. Европейский союз готов предоставить дополнительную поддержку и экспертные консультации — если стороны сочтут это необходимым», — добавила она.