Франция расследует деятельность соцсети Илона Маска

Правоохранители Франции проводят расследование против соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, после жалоб на манипулирование ее алгоритмом с целью иностранного вмешательства. Об этом сообщает Le Figaro.

Прокуратура Парижа в пятницу подтвердила, что 9 июля ее отдел по борьбе с киберпреступностью начал расследование в отношении X и ее руководителей, которых подозревают в манипулировании алгоритмом платформы с целью иностранного вмешательства.

Ведомство добавило, что расследование будет вести Национальная жандармерия в отношении X как юридического лица и «физических лиц», которые ею руководят.

Оно касается, в частности, таких правонарушений, как нарушение функционирования системы автоматизированной обработки данных организованной группой, а также незаконное изъятие данных из системы автоматизированной обработки данных организованной группой.

В парижской прокуратуре уточнили, что поводом для расследования стали два сообщения, полученные в начале года, которые «указывали на потенциальное использование алгоритма X с целью иностранного вмешательства».

Несколько расследований в отношении платформы X продолжаются на уровне Европейского Союза с декабря 2023 года в соответствии с Актом о цифровых услугах (DSA).