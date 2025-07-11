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О чем договорились Алиев и Пашинян

В Петербурге сняли запрет на такси и доставку для мигрантов

20:48 1342

Администрация Санкт-Петербурга отклонила постановление о запрете на трудоустройство мигрантов в сфере такси и доставки еды. Документ, который должен был вступить в силу 1 июля, не был утвержден в своей первоначальной редакции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городские власти.

Власти Петербурга, однако, утвердили снижение допустимой скорости передвижения курьеров по тротуарам и пешеходным зонам города с 1 июля. Согласно принятому документу, компаниям по доставке товаров необходимо «обеспечить ограничение максимальной скорости движения до 10 км/ч при движении курьеров, осуществляющих доставки товаров на транспортных средствах». Первоначально предполагалось, что максимальную скорость снизят до 15 км/ч.

Также постановление указывает, что доставщикам, о гражданстве которых в документе ничего не сказано, запрещается перемещение на транспорте по ряду улиц. С 15 июля курьеров обязаны будут снабжать приспособлениями для определения их местоположения. Помимо этого, сотрудники доставки с этого дня должны будут опрятно выглядеть. В постановлении также сказано, что в городе появится реестр с полными данными курьеров.

В январе текущего года было известно о 49 регионах РФ (включая аннексированные украинские территории), в которых были введены ограничения на работу мигрантов разной степени масштабности. Как выяснила «Верстка», на практике объектами запретов становились в основном рабочие из Узбекистана и Таджикистана и причиной этому стали последствия антимигрантской политики после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

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