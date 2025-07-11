USD 1.7000
EUR 1.9849
RUB 2.1912
Подписаться на уведомления
О чем договорились Алиев и Пашинян
Новость дня
О чем договорились Алиев и Пашинян

Лавров в Северной Корее

20:51 764

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом. Его самолет приземлился в городе Вонсан на востоке страны.

Поездку Лаврова 9 июля анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что официальный визит российского министра в КНДР состоится 11–13 июля и будет посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

Первый раунд консультаций между Россией и КНДР прошел в ноябре 2024 г. в Москве. 

На фоне поездки Лаврова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского главы Владимира Путина нет планов приехать в КНДР с рабочим визитом, как и нет договоренностей о посещении России председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшее время.

Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби?
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби? наш комментарий
19:36 4737
Хомейни и Роухани хотят светский Иран
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
12:18 5431
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры?
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры? обновлено 20:33
20:33 14083
Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении
Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении
19:52 2779
Курды требуют освобождения Оджалана
Курды требуют освобождения Оджалана фото; видео; обновлено 18:55
18:55 11146
Али Асадов собрал Экономический совет
Али Асадов собрал Экономический совет фото
19:41 1191
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай продолжение главной темы
11:45 5788
Спецоперация ГУР в Мелитополе: убиты пятеро росгвардейцев
Спецоперация ГУР в Мелитополе: убиты пятеро росгвардейцев
18:28 3831
ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров
ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров
15:02 9931
Сирия идет против «Хезболлы»
Сирия идет против «Хезболлы» неожиданный поворот
18:16 1891
Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM
Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM
17:19 4603

ЭТО ВАЖНО

Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби?
Как в Москве отреагировали на переговоры в Абу Даби? наш комментарий
19:36 4737
Хомейни и Роухани хотят светский Иран
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
12:18 5431
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры?
Трамп готовит заявление по России: санкции или переговоры? обновлено 20:33
20:33 14083
Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении
Евросоюз обратился с призывом к Азербайджану и Армении
19:52 2779
Курды требуют освобождения Оджалана
Курды требуют освобождения Оджалана фото; видео; обновлено 18:55
18:55 11146
Али Асадов собрал Экономический совет
Али Асадов собрал Экономический совет фото
19:41 1191
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай
Иран отказывается от российского хлама. Ставка на Китай продолжение главной темы
11:45 5788
Спецоперация ГУР в Мелитополе: убиты пятеро росгвардейцев
Спецоперация ГУР в Мелитополе: убиты пятеро росгвардейцев
18:28 3831
ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров
ВСУ ликвидировали высокопоставленных российских офицеров
15:02 9931
Сирия идет против «Хезболлы»
Сирия идет против «Хезболлы» неожиданный поворот
18:16 1891
Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM
Удар Ирана по базе США: поврежден центр связи CENTCOM
17:19 4603
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться