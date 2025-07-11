Лавров в Северной Корее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом. Его самолет приземлился в городе Вонсан на востоке страны.

Поездку Лаврова 9 июля анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что официальный визит российского министра в КНДР состоится 11–13 июля и будет посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

Первый раунд консультаций между Россией и КНДР прошел в ноябре 2024 г. в Москве.

На фоне поездки Лаврова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского главы Владимира Путина нет планов приехать в КНДР с рабочим визитом, как и нет договоренностей о посещении России председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшее время.