Облава на мигрантов в Подмосковье

Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«В рейде при силовой поддержке ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, военный комиссариат, управление территориальной безопасности, а также УФСБ по Москве и Московской области. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах городского округа», - рассказали в ведомстве.

Были выявлены 150 человек, находящиеся в России нелегально, которые были переданы в органы внутренних дел и проходят проверку компетентными органами.