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О чем договорились Алиев и Пашинян

В США утвердили военную помощь Украине

обновлено 21:50
21:50 1152

Комитет по делам Вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США одобрил выделение 500 миллионов долларов на военную помощь Украине до 2028 года. Данное положение включено в утвержденный комитетом проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

Согласно справочным материалам, опубликованным комитетом, принятые решения «продлевают действие Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно и увеличивают финансирование [этой программы] до $500 миллионов».

В предложенном комитетом военном бюджете заявлено, что политикой США является оказание помощи Украине в создании надежного оборонного и сдерживающего потенциала, а также укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности для формирования ВСУ, способных защищать страну.

Более того, одобренный комитетом законопроект о военном бюджете США на 2026 год обязывает главу Пентагона Пита Хегсета оказывать правительству Украины разведывательную поддержку, включая информацию, разведывательные данные и спутниковые снимки.

*** 21:13

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки зарубежной военной помощи были возобновлены. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Имеем политические сигналы высочайшего уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены», — написал Зеленский.

Он также заявил, что Украина работает с партнерами над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением армии.

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