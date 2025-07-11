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Столкновения полиции с боевиками в Иране: есть жертвы

21:57 479

В городе Чабахар, расположенном на юге иранской провинции Систан и Белуджистан, произошли вооруженные столкновения между полицией и членами террористической группировки. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным источника, в ходе перестрелки один из нападавших был ликвидирован на месте, второй получил ранение. В результате столкновений также пострадали четверо сотрудников полиции. Трое из них скончались от полученных ранений в больнице, еще один полицейский остается в тяжелом состоянии.

Иранские власти начали расследование инцидента. Подробности о личности нападавших и причастности их к какой-либо террористической организации пока не разглашаются.

Чабахар — стратегически важный портовый город на юге Ирана.

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